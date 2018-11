Hamburg (dpa) - Kurz vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg kann die bislang allein regierende SPD einer neuen Umfrage zufolge weiter zulegen. Nach einem am Abend veröffentlichten ZDF-«Politikbarometer» kommt die Partei von Regierungschef Olaf Scholz aktuell auf 47 Prozent - ein Plus von zwei Punkten im Vergleich zum «Politbarometer» vor einer Woche. Offen ist jedoch nach wie vor, ob die SPD ihre absolute Mehrheit verteidigen kann. Das hängt vom Abschneiden von FDP und AfD ab.