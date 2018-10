Berlin (dpa) - Laut einer aktuellen Umfrage dürfte die Regierungsbildung in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nach den Landtagswahlen schwierig werden. In Baden-Württemberg kommt die CDU nur noch auf 29 Prozent und liegt deutlich hinter den Grünen, ergab die Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF. In Rheinland-Pfalz verbessert sich die SPD auf 36 Prozent und schiebt sich vor die CDU. In Sachsen-Anhalt hat die Koalition aus CDU und SPD eine Chance, weiter zu regieren. Die CDU liegt bei 32 Prozent. Zweitstärkste Kraft ist die Linke vor der AfD und der SPD.