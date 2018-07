Berlin (dpa) - Betreutes Wohnen oder ein Leben in einem Mehrgenerationenhaus - jeder Zweite aus der Gruppe der 50- bis 80-Jährigen kann sich dies nach einer Studie des Wissenschaftlichen Institut der AOK vorstellen. 54,1 Prozent der Befragten zeigten sich aufgeschlossen gegenüber betreutem Wohnen. 31 Prozent gingen aber davon aus, dass ein solches Angebot für sie zu teuer wäre. Das Leben in einem Mehrgenerationenhaus schätzten 51,8 Prozent als attraktiv ein. Mit solchen Häusern sind Hausgemeinschaften gemeint, in denen junge und alte Menschen unter einem Dach wohnen.