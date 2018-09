Bretten (dpa) - Stundenlanger Regen hat im Südwesten Deutschlands erneut Bewohner, Feuerwehr und Polizei in Atem gehalten. Betroffen war vor allem der Nordwesten Baden- Württembergs: Ein Feuerwehrmann erlitt laut Polizei bei einem Notfalleinsatz an einer S-Bahn-Haltestelle bei Karlsruhe einen Stromschlag und wurde lebensgefährlich verletzt. Auch in Bayern soll es weitere Gewitter mit viel Regen geben. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks setzt angesichts der Unwetterserie auf bessere Vorhersagen. Die Länder und der Deutsche Wetterdienst arbeiteten bereits daran.