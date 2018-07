Washington (dpa) - Ist es der ersehnte Durchbruch? Nach zahlreichen Rückschlägen haben die USA und Russland Bedingungen für eine Feuerpause in Syrien vereinbart. Die Waffenruhe soll am kommenden Samstag beginnen. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte nach einem Telefonat mit US-Präsident Barack Obama, nun bestehe eine realistische Chance auf ein Ende des jahrelangen Blutvergießens. In Washington hieß es, man wisse, dass es noch eine Menge Hindernisse gebe. Die Regierung Assads und die Oppositionskräfte in Syrien müssen bis Freitagmittag erklären, ob sie die Bedingungen annehmen.