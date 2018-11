Ankara (dpa) - Besuch unter schwierigen Vorzeichen: Als erster westlicher Spitzenpolitiker besucht US-Vizepräsident Joe Biden nach dem gescheiterten Putschversuch heute die Türkei. Unter anderem ist ein Gespräch mit Präsident Recep Tayyip Erdogan geplant. Biden will die türkische Regierung der Solidarität der USA versichern. Allerdings belasten gleich mehrere Streitpunkte die Beziehungen beider Länder. So dürfte es um die von der Türkei geforderte Auslieferung des in den USA lebenden Geistlichen Fethullah Gülen gehen, den Ankara für den Putschversuch verantwortlich macht.