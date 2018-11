New York (dpa) - Teenager in den USA verbringen laut einer Studie neun Stunden am Tag mit Computer und Smartphone - nicht gerechnet die Zeit, die sie für Hausaufgaben im Netz sind. Bei jüngeren Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren seien es sechs Stunden am Tag, ergab die Untersuchung, die die Gruppe Common Sense Media veröffentlichte. Dabei gebe es jedoch deutliche Unterschiede. So haben zwar Kinder aus Familien mit geringem Einkommen seltener Zugriff auf Tablet und Smartphones - wenn, würden sie es aber deutlich stärker nutzen als in wohlhabenden Familien. Jungs würden zudem deutlich öfter Videospiele spielen als Mädchen.