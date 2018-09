Mexiko-Stadt (dpa) - Ferrari-Ersatzpilot Esteban Gutiérrez wird im nächsten Jahr wie erwartet der zweite Fahrer beim amerikanischen Formel-1-Rennstall Haas. Das US-Team gab die Verpflichtung des 24 Jahre alten Mexikaners bei einer Pressekonferenz in Mexiko-Stadt bekannt. Gutierrez bestritt 2013 und 2014 38 Grand Prix für den Schweizer Sauber-Rennstall. Bereits seit einiger Zeit steht der Franzose Romain Grosjean als Pilot für das Team von Gene Haas fest. Er fährt in dieser Saison noch für Lotus. Das Team Haas wird der erste US-Rennstall in der Motorsport-Königsklasse seit 1986 sein.