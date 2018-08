Los Angeles (dpa) - Viele Prominente in den USA haben sich nach dem Parteitag der Demokraten mit Hillary Clinton über die Präsidentschaftskandidatur der ehemaligen First Lady gefreut. Sängerin Jennifer Lopez postete auf Twitter ein Foto und den Satz «Ich bin so bewegt! Ihre Geschichte entsteht heute Nacht!». Sängerin Kelly Clarkson twitterte: «Sie haben meine Stimme, Ma'am». Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus bezeichnete Clintons Nominierung als «Triumph». Alle versahen ihre Posts mit dem Hashtag «ImWithHer».