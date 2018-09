New York (dpa) - Deutlich gefallene Ölpreise haben am Montag den New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial ausgebremst. Zum Handelsschluss verlor das Aktienbarometer 0,15 Prozent auf 18 404,51 Punkte. Der Euro kostete zuletzt 1,1177 US-Dollar und zeigte sich somit nur wenig verändert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1164 Dollar festgesetzt.