New York (dpa) - Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial hat den siebten Handelstag in Folge im Minus beendet. Das Aktienbarometer verlor 0,49 Prozent auf 18 313,77 Punkte. Ein Euro kostete zuletzt 1,1223 US-Dollar. Er setzte damit seine starke Aufwärtsbewegung der vergangenen Handelstage fort. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1193 US-Dollar festgesetzt.