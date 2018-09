Ankara (dpa) - Die Türkei hat erstmals Stellungen des Islamischen Staates in Syrien bombardiert und damit ihre jahrelange Zurückhaltung gegenüber der Terrormiliz beendet. Alle angegriffenen IS-Ziele seien zerstört worden, sagte Ministerpräsident Ahmet Davutoglu. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte starben dabei neun IS-Kämpfer, zwölf weitere seien verletzt worden. Zugleich drohte Davutoglu mit weiteren Schlägen. Zudem gab Ankara dem Drängen der USA nach und will nun die Nutzung des Nato-Luftwaffenstützpunktes Incirlik in der Südtürkei für US-Kampfeinsätze gegen den IS erlauben.