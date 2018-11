Istanbul (dpa) - Während die Menschen in der Türkei das Scheitern der Putschisten feiern, geht der Staatsapparat rigide gegen Soldaten und Richter vor. Die Zahl der Festnahmen erhöhte sich auf rund 6000 und werde sich noch erhöhen, sagte Justizminister Bekir Bozdag laut staatlicher Nachrichtenagentur Anadolu. Erdogan beruft sich für seinen scharfen Kurs auf große Unterstützung in der Bevölkerung: Nach dem Umsturzversuch gingen insgesamt rund vier Millionen Menschen in der Türkei aus Protest gegen die Putschisten auf die Straßen.