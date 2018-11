Istanbul (dpa) - Zwei Soldaten sind bei einem Anschlag auf einen Konvoi im kurdisch geprägten Südosten der Türkei getötet worden. Die türkischen Streitkräfte machten in einer Mitteilung die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK für das Attentat in der Provinz Diyarbakir verantwortlich. Vier weitere Soldaten seien verletzt worden. In der Nacht war es zu mehreren Vorfällen vor allem im Südosten der Türkei gekommen. Die Türkei hatte zuvor ihre Luftangriffe auf die Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien und auf Lager der PKK im Nordirak ausgeweitet.