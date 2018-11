Washington (dpa) - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump gerät wegen seiner Drohung, notfalls auch als unabhängiger Kandidat bei der Präsidentenwahl anzutreten, in seiner Partei unter Druck. Der Polit-Milliardär werde sich heute in New York mit führenden Republikanern treffen, berichtet die Zeitung «Wall Street Journal». Unter den republikanischen Kandidaten führt der 64-Jährige die Umfragen an. Strategen der Republikaner befürchten, dass eine unabhängige Kandidatur Trumps einem republikanischen Kandidaten die notwendigen Stimmen zum Sieg nehmen könnte.