Washington (dpa) - Donald Trump hat bei den US-Vorwahlen nach dem Bundesstaat Louisiana auch in Kentucky gewonnen. Nach Angaben mehrerer US-Sender war Trump dort nicht mehr einzuholen. Damit haben bei den Republikanern Trump und Ted Cruz je zwei Staaten für sich entschieden. Cruz konnte Kansas und Maine für sich gewinnen. Cruz hat bisher insgesamt sechs Vorwahlen gewonnen. Trump kommt derzeit auf zehn. Bei den Demokraten schlug Bernie Sanders Ex- US-Außenministerin Hillary Clinton in Nebraska und Kansas. Clinton gewann in Louisiana.