Rouen (dpa) - Eine Woche nach dem islamistischen Anschlag auf eine französische Kirche nehmen Gläubige Abschied von dem ermordeten Priester Jacques Hamel. In der Kathedrale von Rouen gibt es am Nachmittag eine öffentliche Trauerfeier für den 85 Jahre alten katholischen Geistlichen. Anschließend wird er nach Angaben der Diözese im Familienkreis beigesetzt. Zwei 19 Jahre alte Islamisten waren in die Kirche in der Nähe von Rouen eingedrungen, als Hamel dort gerade die Morgenmesse zelebrierte. Sie nahmen mehrere Nonnen und Gläubige als Geiseln und töteten den Priester. Die Täter wurden von der Polizei erschossen.