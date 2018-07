Hamburg (dpa) - In Gedenken an Bandleader James Last wird es am 8. Juli eine Trauerfeier im Hamburger Michel geben. Das teilte die Konzertagentur Semmel Concerts mit. Der Musiker war am 9. Juni im Alter von 86 Jahren in Florida gestorben. Nach Informationen der «Bild»-Zeitung wird Last im Familiengrab auf dem Hamburger Friedhof Ohlsdorf beigesetzt. Die Bestattung solle im engsten Familienkreis stattfinden. Als Erfinder des «Happy Party Sound» war Last der erfolgreichste deutsche Bandleader nach dem Zweiten Weltkrieg.