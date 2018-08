Hanoi (dpa) - Nach dem Kentern eines Ausflugsboots in Vietnam werden mindestens zwölf Insassen vermisst. Zu dem Unglück war es auf dem bei Touristen beliebten Han-Fluss in der Küstenstadt Da Nang gekommen. Von den rund 50 Menschen an Bord - unter denen sich laut dem Nachrichtenportal «Vnexpress» mindestens ein Ausländer befunden haben soll - konnten demnach 32 gerettet werden. Die genaue Zahl der Vermissten sei zunächst nicht eindeutig festzustellen gewesen. Viele Passagiere waren auf das Deck des Bootes geklettert, es geriet in Schieflage und kenterte, wie die Zeitung «Tuoi Tre» berichtete.