Höxter (dpa) - Nach der Gefangenschaft und dem mysteriösen Tod einer Frau im ostwestfälischen Höxter stellen sich die Ermittler auf eine längere Spurensuche ein. Um das Gehöft der festgenommenen 46 und 47 Jahre alten Verdächtigen wurden Sichtschutzwände aufgestellt, damit in Ruhe gearbeitet werden könne, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur. Die Spurensicherung könne bis zu 15 Tage oder noch länger dauern. Auf einer Pressekonferenz in Bielefeld am Vormittag wollen sich die Ermittler auch «in Richtung von Vorstrafen» der Verdächtigen äußern.