Düsseldorf (dpa) - Tim Wiese will bald als Wrestler in den Ring steigen. Der frühere deutsche Fußball-Nationaltorwart hat eine Einladung der World Wrestling Entertainment angenommen, teilte das Unternehmen auf seiner Webseite mit. Der 34-Jährige soll jetzt im Trainingszentrum in Orlando ausgebildet werden. Schon im November will er aktiv kämpfen. «Ich habe dafür so hart trainiert, und ich bin begeistert von der Chance», wird Wiese zitiert. Wiese spielte letztmals im Januar 2013 für 1899 Hoffenheim in der Bundesliga.