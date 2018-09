Bonn (dpa) - Knapp fünf Monate vor dem Weltklimagipfel in Paris haben die UN-Verhandlungsleiter einen neuen Textentwurf für das angestrebte Abschlussdokument vorgelegt. Das Dokument bildet die Grundlage für die beiden nächsten Folgekonferenzen Ende August und im Oktober in Bonn. Er enthält die Wünsche aller Beteiligten in gestraffter Form, ohne einzelne Optionen auszuschließen. Ziel ist es, so viele Unstimmigkeiten wie möglich zu beseitigen, um einen Beschluss fassen zu können - und einen Flop wie 2009 in Kopenhagen zu verhindern.