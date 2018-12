Pfungstadt (dpa) - Ein Tanklastzug ist auf der Autobahn 67 in Hessen in Flammen aufgegangen. Drei Bauarbeiter wurden verletzt, konnten aber wie auch der Lkw-Fahrer aus der Nähe des brennenden Wagens fliehen. Die meterhohen Flammen griffen auch auf einen Wald über. Der Tanklaster hatte 36 000 Liter Diesel und Benzin geladen. Nahe Pfungstadt krachte er in der Nacht in ein Baustellenfahrzeug. Die A67 wurde zwischen Gernsheim und Pfungstadt in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.