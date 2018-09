Seoul (dpa) - Nach dem jüngsten Atomtest Nordkoreas hat die südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye China gedrängt, sich schärferen Sanktionen gegen das Regime in Pjöngjang anzuschließen. China spiele eine sehr wichtige Rolle, sagte Park in Seoul in einer Ansprache zum neuen Jahr. China habe seine Opposition zu Nordkoreas Atomwaffenentwicklung bekräftigt. Diese Position müsse durch wirksame Maßnahmen unterstrichen werden. Park warf Nordkorea eine schwere Provokation vor. Nordkorea behauptet, am Mittwoch vergangener Woche erstmals eine Wasserstoffbombe gezündet zu haben.