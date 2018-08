Seoul (dpa) - Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas eine zweite Rakete abgefeuert. Wie bei einer anderen Rakete nur wenige Stunden zuvor sei der Start offensichtlich ebenfalls an der Ostküste erfolgt, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul mit. Unklar war demnach zunächst, ob nach dem ersten Raketentest auch der zweite Versuch fehlschlug. Mehrere UN-Resolutionen verbieten dem kommunistischen Regime in Pjöngjang Versuche mit ballistischen Raketen. Die Lage in der Region ist seit einem neuen Atomtest Nordkoreas im Januar sehr angespannt.