Bad Schmiedeberg (dpa) - Ein vermisster 13-Jähriger ist bei Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt tot aufgefunden worden. Der Leichnam wurde in Büschen zwischen Bad Schmiedeberg und Kleinkorgau gefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau mitteilten. Wie der Junge zu Tode kam, wird noch ermittelt. Der 13-Jährige war seit Sonntagabend vermisst worden. Die Polizei hatte seitdem intensiv im Umfeld des Jungen ermittelt, war mit Fährtenhunden unterwegs und setzte auch einen Hubschrauber ein. Bei der Suche fanden die Beamten die Leiche.