Oberstdorf (dpa) - Langläuferin Claudia Nystad ist nach einem Sturz auf der zweiten Etappe der Tour de Ski ausgeschieden. Sie ist im 10 Kilometer-Verfolgungsrennen in Oberstdorf in der letzten Runde gestürzt und mit dem Kopf auf eine Eisplatte aufgeschlagen. Sie war kurz ohnmächtig und wurde mit Verdacht auf eine leichte Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht. Die erfolgreichste deutsche Langläuferin bestreitet ihre letzte Saison.