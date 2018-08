Berlin (dpa) - Im Machtkampf zwischen dem rechten und dem liberalen Flügel der AfD steht heute die Entscheidung an. Auf einem Bundesparteitag in Essen sollen die Mitglieder der Alternative für Deutschland einen neuen Parteivorstand wählen. Der liberal-konservative Flügel steht mehrheitlich hinter Parteigründer Bernd Lucke. Rechte und Nationalkonservative unterstützen seine Rivalin Frauke Petry. Wie schon beim AfD-Satzungsparteitag im Januar in Bremen haben sich auch diesmal Demonstranten angekündigt, die gegen die Politik der AfD protestieren wollen.