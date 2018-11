Düsseldorf (dpa) - An den Flughäfen Düsseldorf und Hannover ist die Bodenabfertigung seit dem Morgen im Warnstreik. Die Mitarbeiter der Firma Aviapartner werden erst ab 14.30 Uhr wieder arbeiten. Das teilte Verdi mit. Die Gewerkschaft will in den laufenden Tarifgesprächen unter anderem ein Einkommensplus durchsetzen. Die 230 Aviapartner-Beschäftigten in Düsseldorf sind nach Verdi-Angaben für mehr als 90 Prozent der Bodenabfertigung zuständig. In Hannover sind 60 Beschäftigte des Unternehmens zum Warnstreik aufgerufen.