Warschau (dpa) – Nach den Präsidentenwahlen in Polen liegt nach ersten Prognosen der nationalkonservative Kandidat Andrzej Duda vorn. Für ihn stimmten 34,8 Prozent der Wahlbeteiligten, für Amtsinhaber Bronislaw Komorowski 32,2 Prozent. Damit ist in zwei Wochen eine Stichwahl fällig. Beim Wahlkampfstab der nationalkonservativen Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit, die Duda unterstützte, herrschte Jubelstimmung: Das gute Abschneiden gab Hoffnung für einen Sieg bei der Stichwahl am 24. Mai. In Umfragen vor der Wahl hatte stets Komorowski in Führung gelegen.