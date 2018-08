Berlin (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat Frankreich weitere deutsche Unterstützung bei der Bekämpfung der Terrormiliz Islamischer Staat in Aussicht gestellt. «Wir müssen nur geben, was wir können und was wir verantworten können. Aber grundlos verweigern dürfen wir uns auch nicht», sagte Steinmeier im Bundestag. «Sonst ist unser Versprechen, das wir gegenüber unserem engsten Nachbarn gegeben haben, nicht viel wert.» In der Koalition gibt es unter anderem Überlegungen, dass Deutschland Frankreich Bundeswehr-Tornados für Aufklärungsflüge zur Verfügung stellt.