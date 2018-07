Kourou (dpa) - Nach zu starkem Wind hat die europäische Raumfahrtagentur Esa auch den dritten Start des Umwelt-Satelliten «Sentinel-1B» verschieben müssen. Dieses Mal gebe es technische Probleme mit der Sojus-Trägerrakete, teilte eine Sprecherin mit. Der Start war für den Abend vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana geplant. Am Freitagabend und am Samstagabend hatte heftiger Wind die Starttermine durcheinandergewirbelt. Ein nächster Versuch könnte nun heute unternommen werden, hieß es.