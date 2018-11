Los Angeles (dpa) - Stars wie Harrison Ford, Lupita Nyong'o und Adam Driver haben die Weltpremiere des neuen «Star Wars»-Films gefeiert. Gemeinsam mit Robotern wie R2-D2 und weißen Sturmtruppen zogen die Schauspieler in Los Angeles unter dem Jubel Hunderter Fans über den roten Teppich. Danach sahen sie sich mit ausgesuchten Kollegen, Fans und Journalisten den neuen Teil der Reihe an. «Das Erwachen der Macht» kommt am Donnerstag in die deutschen Kinos. Es ist der siebte Film der Reihe und das erste «Star Wars»-Spektakel seit zehn Jahren.