Los Angeles (dpa) - «Star Wars» liegt an den nordamerikanischen Kinokassen weiter in Führung. «Das Erwachen der Macht» belegte auch an seinem vierten Wochenende den Spitzenplatz der Kinocharts in den USA und Kanada. Studioschätzungen zufolge verdiente der siebte Teil der Sternenkriegersaga weitere 41,6 Millionen Dollar dazu. Damit kletterten die bisherigen Einnahmen in Nordamerika auf 812 Millionen Dollar, ein Rekord in der US-Geschichte. Mit dem Rachedrama «The Revenant - Der Rückkehrer» hat «Star Wars» aber Konkurrenz bekommen.