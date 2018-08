Peking (dpa) - Stabhochspringer Raphael Holzdeppe will heute bei der Leichtathletik-WM in Peking seinen Titel im Finale erfolgreich verteidigen. Im Diskuswerfen der Frauen hat Nadine Müller, die Vizeweltmeisterin von 2011, Chancen auf eine Medaille. Im Speerwurf will Thomas Röhler als Weltranglisten-Dritter gern auch einen Medaillenplatz erobern.