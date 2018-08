Berlin (dpa) - Die CSU wird einem «Spiegel»-Bericht zufolge bei der Bundestagswahl 2017 möglicherweise einen noch unabhängigeren Wahlkampf von der CDU führen als 2013. Demnach bereitet sich CSU-Chef Horst Seehofer darauf vor, dass seine Partei nicht für Kanzlerin Angela Merkel in den Wahlkampf ziehen wird. Falls die CDU in der Auseinandersetzung mit der AfD nicht seinem Kurs folge, müsse die CSU zur Not einen eigenen Wahlkampf bestreiten, soll Seehofer gesagt haben.