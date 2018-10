Heidenheim (dpa) - Die SpVgg Greuther Fürth ist in der 2. Fußball-Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach zwei Spielen ohne Sieg gewannen die Franken beim 1. FC Heidenheim mit 2:1. Der SC Freiburg hat dem SC Paderborn die erste Punktspielniederlage unter Trainer Stefan Effenberg zugefügt. Freiburg gewann das Duell der beiden Bundesliga-Absteiger mit 4:1. Der 1. FC Kaiserslautern tritt in der 2. Fußball-Bundesliga auf der Stelle. Gegen den FSV Frankfurt mussten sich die Pfälzer mit einem 1:1 begnügen.