Hongkong (dpa) - Einen ganz besonderen blauen Diamanten will Sotheby's im April bei seiner Juwelenauktion in Hongkong versteigern. Bei dem einzigartigen Schmuckstück handle es sich um «den größten ovalen "Fancy Vivid Blue"-Diamanten, der je auf einer Versteigerung angeboten wurde», teilt das Auktionshaus auf seiner Internetseite mit. Der 10,10 Karat schwere «Beers Millennium Jewel 4» soll demnach zwischen 30 und 35 Millionen Dollar wert sein. Mit Superlativen kennt sich Sotheby's aus. Erst im November wechselte in Genf ein spektakulärer blauer Diamant für den Rekordpreis von 48,6 Millionen Schweizer Franken den Besitzer.