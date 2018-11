Los Angeles (dpa) - Joni Sledge von der Geschwister-Gruppe Sister Sledge («We are Family») ist nach Angaben ihrer Familie im Alter von 60 Jahren in Phoenix gestorben. «Gestern ist unsere Familie von Benommenheit erfasst worden», lautete die gestern verbreitete Mitteilung auf Facebook. Joni war die zweitälteste der vier Schwestern, die in den 70er Jahren als Soul- und Funkgruppe erstmals die Charts in den USA und Europa erobert hatten.