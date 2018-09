Berlin (dpa) - Nach dem Achtelfinal-Einzug in der Europa League will der VfL Wolfsburg heute auch gegen Werder Bremen erfolgreich bleiben. Den Tabellenzweiten erwartet dort allerdings eine harte Prüfung. Beide Teams sind in der Rückrunde als einzige in der Liga noch ungeschlagen. Für den Tabellendritten Borussia Mönchengladbach geht es im Heimspiel gegen Abstiegskandidat SC Paderborn darum, Champions-League-Kurs zu halten. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre konnte aber zuletzt neunmal nach Europa-League-Spielen das nächste Bundesliga-Spiel nicht gewinnen.