Budapest (dpa) - CSU-Chef Horst Seehofer sieht eine Wende von Kanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingspolitik. Seehofer begründete das mit der Situation in Griechenland, wo derzeit wegen der Sperrung der Grenze durch das nördliche Nachbarland Mazedonien Zehntausende Flüchtlinge festsitzen. «Es wird jetzt nicht gesagt, das Problem lösen wir dadurch, dass ich die Flüchtlinge nach Deutschland bringe», sagte Seehofer bei einem Besuch in Budapest. «Wenn das keine Wende ist.» Über die derzeit in Griechenland festsitzenden Flüchtlinge hatte Merkel gesagt, diese sollten dort bleiben.