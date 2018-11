München (dpa) - Ein knappes Jahr vor der Bundestagswahl hat CSU-Chef Horst Seehofer die Union auf den gemeinsamen Kampf gegen ein rot-rot-grünes Bündnis auf Bundesebene eingeschworen. «Die Herrschaften bei Rot, Dunkelrot und Grün sind heiß», sagte Seehofer vor Beginn des CSU-Parteitags in München. Ungeachtet aller Differenzen in der Flüchtlingspolitik rief Seehofer in Abwesenheit von Kanzlerin Angela Merkel die Unionsparteien auf, sich auf die eigene Stärke zu konzentrieren und zu besinnen. Morgen soll auf dem Parteitag über das neue CSU-Grundsatzprogramm abgestimmt werden.