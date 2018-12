Wuppertal (dpa) - Im Fall einer vermutlich ermordeten Mutter von sechs Kindern aus Solingen haben die Ermittler den Ehemann der Vermissten und dessen Bruder festgenommen. Die 41 und 35 Jahre alten Männer seien in Düsseldorf und Köln gefasst worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft in Wuppertal. Die Frau hatte sich von ihrem Ehemann getrennt und war danach scheinbar spurlos verschwunden. Bei der Tat soll es sich um einen Racheakt der Familie des Ehemannes handeln. «Wir gehen davon aus, dass die Frau bereits am Tag ihres Verschwindens getötet wurde», sagte Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhart.