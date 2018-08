Berlin (dpa) - Angesichts der wachsenden sozialen Not in Griechenland erwartet EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, dass die Europäische Union schon in den nächsten Tagen ein «humanitäres Hilfsprogramm» für das Euro-Krisenland auflegt. Die «Ärmsten der Armen» dürften nicht die Zeche für die kompromisslose Krisenpolitik der linksgeführten Regierung in Athen tragen, sagte der SPD-Politiker in der ARD. Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande sprachen sich am Abend in einem Telefonat für einen EU-Sondergipfel am Dienstag aus.