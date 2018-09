Wolfsburg (dpa) - André Schürrle hat den VfL Wolfsburg erstmals ins Viertelfinale der Champions League geschossen. Der Weltmeister erzielte am Abend beim glanzlosen 1:0-Sieg gegen KAA Gent in der 74. Minute den einzigen Treffer. Gegen den belgischen Meister hatte Wolfsburg bereits das Hinspiel mit 3:2 gewonnen. Möglicher Gegner im Viertelfinale ist Real Madrid. Die Königlichen setzten sich am Abend gegen den AS Rom durch.