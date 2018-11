New Orleans (dpa) - Er soll Schokoriegel im Wert von 31 Dollar gestohlen haben - dafür drohen Jacobia Grimes nun 20 Jahre Gefängnis. Gefragt, ob das nicht doch etwas happig sei, verwies der Richter in New Orleans auf Grimes' Vorgeschichte, wie der «New Orleans Advocate» berichtet. Der 34-Jährige sei bereits fünf Mal wegen Diebstahls verurteilt worden. Als Mehrfachtäter rutsche Grimes damit unter ein Statut, das eine Strafe von bis zu 20 Jahren ermögliche. Grimes' Anwälte kritisierten die Regel der addierenden Bestrafung. Die Summe all dessen, was Grimes gestohlen habe, liege bei etwa 500 Dollar.