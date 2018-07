Rio de Janeiro (dpa) - Der Tod von Kanu-Trainer Stefan Henze hat die deutsche Olympia-Mannschaft in Rio geschockt. Drei Tage nach einem Verkehrsunfall erlag der 35-Jährige seinen schweren Kopfverletzungen. «Wir sind unendlich traurig an diesem Tag», sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann. Die Nachricht von Henzes Tod trübte auch die Stimmung bei den erfolgreichen Dressurreiterinnen. «Das ist heute ein Wechselbad der Gefühle. Das relativiert alles», sagte Isabell Werth, die am Nachmittag Silber im Einzel vor Kristina Bröring-Sprehe geholt hatte.