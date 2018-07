Frankfurt/Main (dpa) - Lufthansa-Passagiere müssen auf absehbare Zeit keine Streiks der Flugbegleiter mehr fürchten. Die Schlichtung zwischen dem Unternehmen und der Gewerkschaft Ufo ist erfolgreich abgeschlossen worden, wie aus einer Erklärung von Ufo hervorgeht. Der Tarifkonflikt mit dem bislang härtesten Streik in der Geschichte der Lufthansa geht damit zu Ende. Weitere Details sollen aber erst am Dienstag kommender Woche in Berlin bekanntgegeben werden. Noch offen sind auch die parallelen Tarifverhandlungen mit den Piloten.