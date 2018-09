Canberra (dpa) - Nach nur drei Amtsjahren und herben Mandatsverlusten bei der Parlamentswahl muss die konservative Regierungskoalition in Australien um ihre Macht bangen. Sie verlor bei der Parlamentswahl nach Hochrechnungen womöglich mehr als 14 Sitze. Das Ergebnis ist so eng, dass die Wahlkommission nicht wie erwartet einen Sieger küren konnte. Nach ihren Angaben hatte die Koalition am Sonntag nur 67 Mandate so gut wie sicher, die linke Labor-Opposition 71. Das Ergebnis ist noch vorläufig, da unter anderem Briefwahlstimmen erst Dienstag ausgezählt werden sollen.