Berlin (dpa) - Der Schauspieler und Regisseur Rolf Henniger ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte seine Tochter mit. Demnach starb er bereits am Samstag. Der gebürtige Erfurter spielte in Filmen mit wie «Der letzte Sommer», «Sauerbruch - Das war mein Leben», «Die Nibelungen» oder auch «Das Spinnennetz». Im Fernsehen hatte er Rollen in Kriminalreihen wie «Der Alte» und «Der Kommissar». Henniger gehörte ab 1957 dem Ensemble der Staatlichen Schauspielbühnen Berlins an, 1977 übernahm er die Leitung des Studienbereichs Schauspiel an der Folkwang Hochschule in Essen, die er bis 1986 innehatte.